Gemeente Oisterwijk beëindigt samenwerking met Kringloop Nederland

Het huurcontract van Kringloop Nederland voor de locatie Veldweg 8 in Oisterwijk wordt per 31 december 2026 beëindigd. Ook stopt de inzameling van goederen en afval door de kringlooporganisatie vanaf 30 november 2026.

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Het besluit om de samenwerking met Kringloop Nederland B.V. te beëindigen is genomen op verzoek van het bedrijf zelf. Naast het huurcontract stopt ook de opdracht voor het inzamelen van bruikbare goederen en grof huishoudelijk afval op afroep. De gemeente Oisterwijk geeft aan inwoners via haar website meer informatie over hoe de inzameling in de toekomst wordt geregeld.

De locatie Veldweg 8 in Oisterwijk zal vanaf 2027 niet langer door Kringloop Nederland worden gebruikt. Het stopzetten van de huidige inzamelingsdiensten markeert een belangrijke verandering in de afvalinzameling binnen de gemeente.