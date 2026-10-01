Nieuwe laadpalen en gereserveerde parkeerplaatsen in Oisterwijk

De gemeente Oisterwijk heeft besloten om tien nieuwe laadpalen te plaatsen. Deze komen op strategische locaties en bestaande parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen.

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Het besluit maakt deel uit van de landelijke uitrol van laadinfrastructuur, zoals vastgelegd in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Elektrisch rijden wordt steeds populairder en de gemeente speelt hierop in door zowel datagestuurde als strategische locaties te benutten voor nieuwe laadpalen. Dit draagt bij aan het verminderen van uitstoot en het bevorderen van duurzaam vervoer.

De laadpalen worden geplaatst op locaties in Haaren, Moergestel en Oisterwijk. Elke laadpaal kan twee voertuigen tegelijk opladen en krijgt bijbehorende gereserveerde parkeerplaatsen. Hoewel dit openbare parkeerplaatsen vermindert, blijft de bruikbaarheid van de omgeving volgens de gemeente gewaarborgd. De strategische locaties zijn gekozen op basis van aanvragen en analyses van laadbehoefte.

Met dit verkeersbesluit wil Oisterwijk bijdragen aan een betere laadinfrastructuur en ondersteuning bieden aan de groeiende vraag naar laadpunten voor elektrische voertuigen.