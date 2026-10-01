Woninguitbreiding in Schaijk krijgt groen licht

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning aan De Donk 20 in Schaijk.

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Op 29 september heeft de gemeente Maashorst besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor een woninguitbreiding aan De Donk 20 in Schaijk. Het gaat om een technische en planologische aanpassing die onder de bouwactiviteiten valt.

Met deze vergunning mogen de plannen voor de uitbreiding worden uitgevoerd. Het besluit is onderdeel van een zaak met nummer 57444-2026. Verdere details over het besluit en de bijbehorende stukken zijn bij de gemeente beschikbaar.