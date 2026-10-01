Horecabedrijf in Uden krijgt vergunning

Market Place 26 B.V. in Uden heeft een horecavergunning gekregen.

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De burgemeester van Maashorst heeft een horecavergunning verleend aan Market Place 26 B.V. Het horecabedrijf is gevestigd aan Markt 26 in Uden. De vergunning is toegekend op 21 september 2026 en gaat over het schenken van alcohol en het runnen van een horecagelegenheid volgens de regels van de Alcoholwet en de Algemene plaatselijke verordening.