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Horecabedrijf in Uden krijgt vergunning
Market Place 26 B.V. in Uden heeft een horecavergunning gekregen.
De burgemeester van Maashorst heeft een horecavergunning verleend aan Market Place 26 B.V. Het horecabedrijf is gevestigd aan Markt 26 in Uden. De vergunning is toegekend op 21 september 2026 en gaat over het schenken van alcohol en het runnen van een horecagelegenheid volgens de regels van de Alcoholwet en de Algemene plaatselijke verordening.
De beslissing is op dezelfde dag verzonden. Bezwaar tegen het besluit kan binnen zes weken worden ingediend, maar dit stopt de werking van de vergunning niet. Een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank is mogelijk als er snel een beslissing nodig is.
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