Nok achterzijde woning Bergeijk mag verhoogd worden

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor het verhogen van de nok aan de achterzijde van een woning aan de Dokter A.Hoynck van Papendrechtstraat.

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Het gaat om een woning op Dokter A.Hoynck van Papendrechtstraat 20 in Bergeijk. De aanvraag is beoordeeld en goedgekeurd met een omgevingsvergunning. Deze geeft toestemming voor een bouwactiviteit die buiten het standaard omgevingsplan valt.

Het besluit is op 29 september 2026 verzonden. Daarmee is de vergunning officieel verleend en kan de bouw plaatsvinden.