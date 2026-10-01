Oirschot geeft vergunning voor huifkarritten achter tractor

In Oirschot is een vergunning verleend voor het vervoeren van personen in een huifkar achter een tractor. De vergunning geldt van 1 december 2026 tot en met 1 december 2031.

Gevonden voor jou

De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor het gebruik van een huifkar achter een tractor om personen te vervoeren. Dit besluit is op 29 september 2026 genomen en heeft het kenmerk 082385110.

De vergunning is geldig voor een periode van vijf jaar. Het is mogelijk dat dit invloed heeft op de directe omgeving, bijvoorbeeld door extra activiteiten of verkeer in de buurt.