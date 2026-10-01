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Sloopmelding voor asbest in Esbeek afgehandeld

De gemeente Hilvarenbeek heeft een sloopmelding ontvangen voor het inleveren van een asbest golfplaat op Spaaneindsestraat 19 in Esbeek. Deze melding is op 24 september 2026 afgehandeld.

Gevonden voor jou

Het gaat om het verwijderen en inleveren van een asbesthoudende golfplaat. Asbest kan schadelijk zijn voor de gezondheid en moet daarom zorgvuldig worden verwerkt.

De melding is geregistreerd onder kenmerk 1070762 en betreft een locatie in Esbeek. Er zijn geen mogelijkheden voor bezwaar of beroep. De melding ligt niet ter inzage.

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