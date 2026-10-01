Drie nieuwe woningen in bestaand pand Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek is een vergunning verleend voor het ombouwen van een pand aan de Kokkestraat naar drie woningen. Hiervoor wordt het gebouw deels gesloopt.

Gevonden voor jou

Het pand aan de Kokkestraat 1 A in Hilvarenbeek krijgt een nieuwe bestemming. Het college van burgemeester en wethouders heeft een vergunning verleend om het gebouw deels te slopen en er drie woningen in te realiseren.

De vergunning is op 25 september 2026 verzonden. De plannen vallen onder de standaard regels voor omgevingsvergunningen. Het bestaande bouwwerk wordt aangepast om ruimte te maken voor de drie nieuwe woningen.