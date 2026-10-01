Nieuwe school kindcentrum De Doelakkers mag worden gebouwd

In Hilvarenbeek is toestemming verleend voor de bouw van een nieuwe school voor kindcentrum De Doelakkers. Het gebouw komt aan Koningskruis 11 en mag maximaal 8,5 meter hoog worden.

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De vergunning maakt het mogelijk om de huidige school te slopen en een nieuw gebouw te realiseren. Daarbij wijzigt de indeling van het terrein: een deel van de gronden krijgt een andere bestemming, van groen naar maatschappelijk, en andersom.

Het bouwvlak wordt iets aangepast, zodat de nieuwe school op een andere plek komt te staan. Ook binnen het hele bouwvlak geldt straks een maximale bouwhoogte van 8,5 meter.

De vergunning is op 24 september 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek.