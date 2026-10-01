Grondwerkzaamheden gemeld in Breebroek, Rijen

In Breebroek, Rijen, is een melding gedaan voor het toepassen van grond of baggerspecie. Deze melding is op 29 september 2026 afgehandeld.

Gevonden voor jou

Het toepassen van grond of baggerspecie houdt in dat grond of baggerslib wordt gebruikt, bijvoorbeeld om een gebied op te hogen of aan te leggen. Dit kan invloed hebben op de bodem en het milieu en moet daarom officieel worden gemeld.

De melding, met zaaknummer Z2026-00024179, heeft betrekking op activiteiten in Breebroek, Rijen. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding. De melding ligt ook niet ter inzage.