Bedrijvenweg Sint-Michielsgestel: melding bewerking en coating

Op Bedrijvenweg 14A in Sint-Michielsgestel zijn meldingen ontvangen voor het bewerken en coaten van materialen. Dit werd op 17 september 2026 gemeld bij de gemeente.

Gevonden voor jou

De meldingen gaan over het mechanisch bewerken van materialen anders dan steen en metaal, en het reinigen, lijmen en coaten van deze materialen. Het betreft de locatie Bedrijvenweg 14A in Sint-Michielsgestel.

De meldingen zijn geregistreerd onder DSO-kenmerken 2026091700323 en 2026091700324 en zaaknummers Z/514879 en Z/514880. Tegen deze meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.