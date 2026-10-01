Advertentie
Bedrijvenweg Sint-Michielsgestel: melding bewerking en coating
Op Bedrijvenweg 14A in Sint-Michielsgestel zijn meldingen ontvangen voor het bewerken en coaten van materialen. Dit werd op 17 september 2026 gemeld bij de gemeente.
De meldingen gaan over het mechanisch bewerken van materialen anders dan steen en metaal, en het reinigen, lijmen en coaten van deze materialen. Het betreft de locatie Bedrijvenweg 14A in Sint-Michielsgestel.
De meldingen zijn geregistreerd onder DSO-kenmerken 2026091700323 en 2026091700324 en zaaknummers Z/514879 en Z/514880. Tegen deze meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie