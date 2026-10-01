Advertentie
Kleinschalig tanken en dieselopslag gemeld in Den Dungen
In Den Dungen is een melding gedaan voor kleinschalig tanken en dieselopslag. Het gaat om een bovengrondse opslagtank aan de IJzeren Poortweg.
De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een melding ontvangen voor activiteiten aan de IJzeren Poortweg 3 in Den Dungen. Het betreft het kleinschalig tanken en het opslaan van diesel in een bovengrondse tank.
De melding is op 23 september 2026 binnengekomen en is geregistreerd onder de zaaknummers Z/515139 en Z/515141. Tegen deze meldingen is geen bezwaar mogelijk.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie