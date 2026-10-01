Kleinschalig tanken en dieselopslag gemeld in Den Dungen

In Den Dungen is een melding gedaan voor kleinschalig tanken en dieselopslag. Het gaat om een bovengrondse opslagtank aan de IJzeren Poortweg.

Gevonden voor jou

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een melding ontvangen voor activiteiten aan de IJzeren Poortweg 3 in Den Dungen. Het betreft het kleinschalig tanken en het opslaan van diesel in een bovengrondse tank.

De melding is op 23 september 2026 binnengekomen en is geregistreerd onder de zaaknummers Z/515139 en Z/515141. Tegen deze meldingen is geen bezwaar mogelijk.