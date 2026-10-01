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Vergunning voor opslag kuilvoer verleend in Berlicum
De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een omgevingsvergunning verleend voor het opslaan van kuilvoer en bijvoedermiddelen aan de Werststeeg 45 in Berlicum.
De vergunning is op 29 september 2026 afgegeven. Hiermee wordt het opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen op het adres aan de Werststeeg 45 officieel toegestaan.
Het besluit en de bijbehorende stukken zijn tot en met 10 november 2026 in te zien bij de gemeente Sint-Michielsgestel. Het zaaknummer van deze vergunning is Z/511854.
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