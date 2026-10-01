Container geplaatst op Geer in Dongen van 30 september tot 14 oktober

In Dongen is een melding ontvangen voor het plaatsen van een container op Geer 6. De container blijft staan van 30 september tot 14 oktober 2026.

Gevonden voor jou

De melding is op 29 september geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001570. Het gaat om opslag van verplaatsbare spullen, waarvoor geen vergunning nodig is.

Omdat het vergunningsvrij is, zijn er geen mogelijkheden voor bezwaar. De gemeente Dongen geeft aan dat de melding alleen is geregistreerd en verdere informatie op aanvraag beschikbaar is.