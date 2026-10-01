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Melding voor opslag grond aan Daniëlsweg in Dongen afgehandeld

De gemeente Dongen heeft een melding afgehandeld voor het opslaan van herbruikbare grond aan de Daniëlsweg.

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Op de Daniëlsweg in Dongen is een melding behandeld voor het opslaan van grond en baggerspecie die opnieuw gebruikt kan worden. De opslag van deze materialen gebeurt zonder bewerking en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving.

De melding is op 29 september 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep. Het gekoppelde zaaknummer van deze melding is Z2026-00024508.

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