Vergunning verleend voor parkeerplaats in voortuin Goirle

De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van een parkeerplaats in de voortuin aan de Pater Pirestraat 9. Het besluit werd genomen en verzonden op 29 september 2026.

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De aanvraag voor het realiseren van een parkeerplaats in de voortuin werd op 11 augustus 2026 ontvangen. De locatie betreft Pater Pirestraat 9, in Goirle. De toegekende activiteit is het maken of veranderen van een uitweg, of het gebruik daarvan.

Het besluit heeft zaaknummer 1060316. De vergunning is verleend op 29 september 2026 en is vanaf die datum van kracht.