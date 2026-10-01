Gemeente Goirle wil voorkeursrecht voor bedrijventerrein Tijvoort-Noord

Het college van burgemeester en wethouders in Goirle heeft een voorlopig voorkeursrecht gevestigd op percelen in bedrijventerrein Tijvoort-Noord. Dit moet woningbouw mogelijk maken.

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Op 15 september 2026 heeft het college besloten een voorlopig voorkeursrecht te vestigen op diverse percelen in het bedrijventerrein Tijvoort-Noord. Deze gronden worden nu gebruikt voor gemengde bedrijvigheid en detailhandel, maar de gemeente wil hier een woningbouwfunctie realiseren. Dat is volgens de gemeente noodzakelijk om aan toekomstige woonbehoeften te voldoen.

Het conceptraadsvoorstel om het voorkeursrecht definitief te maken ligt vanaf donderdag 1 oktober vier weken ter inzage bij de gemeente Goirle. Binnen deze periode kunnen betrokkenen hun zienswijzen kenbaar maken. Het voorstel wordt daarna door de gemeenteraad behandeld. Zonder definitief besluit vervalt het voorlopige recht na drie maanden.