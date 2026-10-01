Navigatie overslaan
Ontdek

Koekjes en taarten bakken voor Make a Wish in Netersel

Stichting Make a Wish mag van 10 tot en met 17 oktober koekjes en taarten bakken en verkopen in Netersel. De gemeente Bladel heeft hiervoor een vergunning verleend.

Gevonden voor jou

De gemeente Bladel heeft op 29 september toestemming gegeven voor het bakken en verkopen van koekjes en taarten door Stichting Make a Wish. De actie vindt plaats door heel Netersel en duurt een week, van 10 tot en met 17 oktober.

Het initiatief heeft als doel geld in te zamelen voor Stichting Make a Wish, die zich inzet om wensen van ernstig zieke kinderen te vervullen. De vergunning is afgegeven onder kenmerk ZBLA2026-001639.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Bladel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.