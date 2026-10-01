Koekjes en taarten bakken voor Make a Wish in Netersel

Stichting Make a Wish mag van 10 tot en met 17 oktober koekjes en taarten bakken en verkopen in Netersel. De gemeente Bladel heeft hiervoor een vergunning verleend.

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De gemeente Bladel heeft op 29 september toestemming gegeven voor het bakken en verkopen van koekjes en taarten door Stichting Make a Wish. De actie vindt plaats door heel Netersel en duurt een week, van 10 tot en met 17 oktober.

Het initiatief heeft als doel geld in te zamelen voor Stichting Make a Wish, die zich inzet om wensen van ernstig zieke kinderen te vervullen. De vergunning is afgegeven onder kenmerk ZBLA2026-001639.