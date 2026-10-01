Reconstructie N284: verkeersaanpassingen in Bladel

De gemeente Bladel heeft ontwerp-verkeersbesluiten opgesteld voor de N284. De maatregelen moeten de verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren. Van 2 oktober tot 12 november liggen de plannen ter inzage.

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De reconstructie van de N284 tussen Reusel en Hapert brengt drie belangrijke verkeersmaatregelen met zich mee in Bladel. Een van de besluiten sluit de aansluiting tussen de Raambrug en Industrieweg 2 af voor gemotoriseerd verkeer, terwijl fietsers en voetgangers er wel gebruik van kunnen blijven maken. Dit draagt bij aan een beter kruispunt Postelweg–N284–Raambrug en ondersteunt de aanleg van een snelfietsroute.

Een ander besluit betreft het afsluiten van de Rondweg tussen de Europalaan en de Boomklever voor motorvoertuigen. Dit maakt een fietstunnel mogelijk en verbetert het kruispunt Europalaan–N284–Bredasebaan. Tot slot wordt de ongeregelde oversteek bij De Uitgang en Dwarsstraat opgeheven, waardoor deze wegen doodlopend worden. Onderzoek wijst uit dat dit nodig is om de veiligheid op de N284 te verbeteren.

Alternatieve routes zorgen ervoor dat voorzieningen in de omgeving bereikbaar blijven. De ontwerp-verkeersbesluiten zijn tot 12 november in te zien bij het gemeentehuis van Bladel.