Gehandicaptenparkeerplaats op Otterweg in Beek en Donk ingesteld

Er is besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen aan de Otterweg in Beek en Donk. Het verzoek werd gedaan door een bewoner van de Beverstraat die in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart.

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Het verkeersbesluit is op 25 september 2026 genomen door burgemeester en wethouders van Laarbeek. De parkeerplaats wordt ingericht met een verkeersbord E6 en een onderbord, zoals aangegeven op een bijbehorende situatieschets.

Het verzoek voor de parkeerplaats werd op 30 juli 2026 ingediend. Tijdens de inspraakperiode van 14 augustus tot en met 24 september zijn er geen reacties of bezwaren binnengekomen. De politie heeft positief geadviseerd over de maatregel.

De parkeerplaats bevindt zich aan de Otterweg binnen de bebouwde kom van Beek en Donk en valt onder beheer van de gemeente Laarbeek.