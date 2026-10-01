Parkeerverbod ingesteld op Wethouder Notenplein in Beek en Donk

Een deel van het Wethouder Notenplein in Beek en Donk heeft een parkeerverbodszone gekregen. Dit besluit moet ongewenst parkeren voorkomen en de toegang tot tuinen en garageboxen verbeteren.

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Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Laarbeek. Er worden verkeersborden geplaatst om duidelijkheid te geven over het verbod. Het gaat om een pad tussen Smalleweg 50 tot en met 60 en Wethouder Notenplein 1 tot en met 5, waar voertuigen regelmatig hinder veroorzaken.

De maatregel is bedoeld om de bruikbaarheid van het pad te garanderen en overlast door geparkeerde voertuigen te voorkomen. De politie heeft ingestemd met het verkeersbesluit. Er zijn geen bezwaren tegen de maatregel ingediend.