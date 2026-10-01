Parkeerverbod voor vrachtwagens en bussen in Lieshout

Bij Provinciale Weg 26 in Lieshout is een parkeerverbod ingesteld voor vrachtwagens en bussen. Het verbod geldt voor het hele terrein, met uitzondering van bestemmingsverkeer. De maatregel moet overlast en hinder voor de omgeving verminderen.

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Het gemeentebestuur van Laarbeek heeft besloten om een parkeerverbod in te stellen voor vrachtwagens en bussen bij Provinciale Weg 26 in Lieshout. Dit geldt voor het hele terrein, behalve voor bestemmingsverkeer. De huidige parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bussen zorgden voor overlast en ongewenst parkeergedrag.

De nieuwe maatregel moet zorgen voor meer duidelijkheid en betere handhaving. Het verbod wordt aangegeven met verkeersborden en onderborden. Eerdere zienswijzen tegen dit besluit zijn ongegrond verklaard. De politie heeft ingestemd met de maatregel.