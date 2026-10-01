Kleinschalig tanken gemeld in Cuijk

Bij De Hork 24a in Cuijk is een melding gedaan voor kleinschalig tanken.

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De gemeente Land van Cuijk heeft op 9 september een melding ontvangen voor kleinschalig tanken aan De Hork 24a. Het gaat om een melding in het kader van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026091000888 en zaaknummer Z/514404. In dit soort gevallen is het niet mogelijk om bezwaar te maken.