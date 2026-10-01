Boekel geeft grond uit voor stroomvoorziening aan Enexis

De gemeente Boekel heeft aangekondigd grond uit te geven aan Enexis Netbeheer B.V. via een eeuwigdurend opstalrecht. Het perceel wordt gebruikt voor stroomvoorzieningen, zoals trafostations en kabels.

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De gemeente Boekel wil een deel van de grond uitgeven via een opstalrecht en een erfdienstbaarheid. Dit is bedoeld voor het plaatsen en onderhouden van nutsvoorzieningen, zoals transformatorstations, gasdrukregelstations en verdeelkasten. De grond wordt uitsluitend gebruikt voor stroomvoorzieningen door Enexis Netbeheer B.V.

De gemeente heeft Enexis aangewezen als enige geschikte partij omdat deze als netbeheerder wettelijk verantwoordelijk is voor het beheer van openbare nutsvoorzieningen. Enexis is de enige actieve netbeheerder in de gemeente Boekel.