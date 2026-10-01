Opslag van diesel en vloeistoffen gemeld in Heesch

In Heesch is een melding gedaan voor de opslag van diesel en niet-brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks.

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De melding is ontvangen door burgemeester en wethouders van Bernheze en gaat over Middelste Groes 7 in Heesch. Het betreft een locatie waar diesel en andere vloeistoffen die niet brandbaar zijn, worden opgeslagen in tanks boven de grond.

De melding is geregistreerd op 23 juli 2026 en heeft het kenmerk 2026072302043. Tegen deze melding is geen bezwaar mogelijk.