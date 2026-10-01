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Poortvergunning verleend in Son en Breugel
De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een poort aan de Lamalaan.
Op 29 september heeft de gemeente Son en Breugel een omgevingsvergunning afgegeven voor het plaatsen van een poort aan de Lamalaan 6. Het besluit is openbaar en kan worden ingezien.
De vergunning is gekoppeld aan zaaknummer 08483865223. Het plaatsen van een poort op deze locatie is hiermee officieel toegestaan.
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