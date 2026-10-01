Melding milieubelastende activiteiten bij Europe Trucks in Son en Breugel

Bij Europe Trucks in Son en Breugel zijn milieubelastende activiteiten gemeld. Het gaat onder andere om het opslaan van vloeistoffen en kleinschalig tanken.

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Het bedrijf Europe Trucks B.V., gevestigd aan Ekkersrijt 3125 in Son en Breugel, heeft op 21 april 2026 een melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. De melding betreft onder meer het opslaan van diesel en niet-brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks, kleinschalig tanken van voertuigen en het gebruik van een wasplaats.

De activiteiten vallen binnen de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving en hebben een milieubelastend karakter. Zo is er bijvoorbeeld sprake van maximaal 25 kubieke meter vloeibare brandstoffen per jaar bij het tanken. Het gaat hierbij om een kennisgeving, dus er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.