Verlenging bouwtermijn voor horecapaviljoen LUCX in Eindhoven

De bouwvergunning voor horecapaviljoen LUCX aan de Insulindelaan in Eindhoven is verlengd. Deze verlenging is uitsluitend bedoeld als kennisgeving en biedt nog geen mogelijkheid tot bezwaar.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-007648 voor de bouw van een recreatie- en horecapaviljoen. Het adres van het project is Insulindelaan 95, 5631AB Eindhoven.

De verlenging heeft betrekking op de bouwactiviteit en is onderdeel van de ruimtelijke procedures. De vergunning is niet ter inzage gelegd en momenteel kunnen betrokkenen hier geen bezwaar tegen maken.