Navigatie overslaan
Ontdek

Verlenging bouwtermijn voor horecapaviljoen LUCX in Eindhoven

De bouwvergunning voor horecapaviljoen LUCX aan de Insulindelaan in Eindhoven is verlengd. Deze verlenging is uitsluitend bedoeld als kennisgeving en biedt nog geen mogelijkheid tot bezwaar.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-007648 voor de bouw van een recreatie- en horecapaviljoen. Het adres van het project is Insulindelaan 95, 5631AB Eindhoven.

De verlenging heeft betrekking op de bouwactiviteit en is onderdeel van de ruimtelijke procedures. De vergunning is niet ter inzage gelegd en momenteel kunnen betrokkenen hier geen bezwaar tegen maken.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.