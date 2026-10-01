Eindhovens pand wordt verbouwd tot zes stadswoningen

In Eindhoven is een vergunning aangevraagd om een pand aan de Tongelresestraat te verbouwen tot zes stadswoningen.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 29 september 2026 ingediend bij de gemeente Eindhoven. Het gaat om het pand aan de Tongelresestraat 81, dat een nieuwe bestemming krijgt als woonruimte.

De vergunning betreft het transformeren van het bestaande gebouw naar zes stadswoningen. Op dit moment is de aanvraag alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.