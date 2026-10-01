Omgevingsplan Halderberge aangevuld met Vangnetregeling

Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben een wijziging in het omgevingsplan vastgesteld. Dit betreft het opnemen van de Vangnetregeling in het tijdelijk deel van het plan. Vanaf donderdag 1 oktober 2026 ligt de wijziging ter inzage.

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De gemeente Halderberge heeft het tijdelijk omgevingsplan aangepast door de Vangnetregeling toe te voegen. Deze regeling is een aanvulling op de bestaande regels die automatisch zijn ingevoerd bij de start van de Omgevingswet. Het tijdelijk plan zal uiteindelijk stapsgewijs worden omgezet naar een definitief omgevingsplan.

De wijziging heeft geen directe gevolgen voor bewoners, maar wordt wel gepubliceerd en ter inzage gelegd. Het vastgestelde plan is vanaf donderdag 1 oktober 2026 tot en met woensdag 11 november 2026 in te zien. Op 29 oktober 2026 treedt de wijziging officieel in werking.