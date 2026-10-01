Boxtel: Melding verwerking metalen op Schouwrooij

In Boxtel is een melding gedaan voor het mechanisch en thermisch bewerken van metalen op Schouwrooij 6b.

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De gemeente Boxtel heeft op 24 september een melding ontvangen voor activiteiten aan Schouwrooij 6b. Het gaat om het mechanisch en thermisch bewerken van metalen. Deze werkzaamheden vallen onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026092400846 en zaaknummer Z/515207. Tegen deze melding is het niet mogelijk om bezwaar te maken.