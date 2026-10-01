Definitieve volgordelijst woningbouwprojecten Loon op Zand bekend

De gemeente Loon op Zand heeft de definitieve volgordelijst voor woningbouwprojecten vastgesteld. Deze lijst bepaalt de volgorde waarin bouwprojecten worden aangemeld bij netbeheerder Enexis. Vanaf 1 oktober 2026 worden de projecten ingediend.

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De lijst is gebaseerd op de eerder vastgestelde beleidsregels en een beoordeling van volledig ingediende verzoeken. Hierbij zijn rangschikkingscriteria toegepast, maar de inhoud van de projecten zelf is niet beoordeeld. De definitieve lijst wijkt niet af van de ontwerp-versie, ondanks de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.

Tussen 1 en 23 oktober 2026 worden de projecten door de gemeente in tijdblokken aangemeld bij Enexis. Het tijdblok hangt af van het jaar waarin de bouw start. Enexis beslist vervolgens of er transportcapaciteit beschikbaar is en wanneer projecten prioriteit krijgen.

De volgordelijst biedt geen garantie op aansluitingen of beschikbare capaciteit. Het blijft afhankelijk van de beoordeling door de netbeheerder en de beschikbare middelen. Aanpassingen door juridische besluiten kunnen de lijst nog wijzigen.