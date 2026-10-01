Standplaatsvergunning verleend voor plein 't Rond in Woudrichem

De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor een vaste standplaats op plein 't Rond in Woudrichem. Het gaat om de verkoop van kaas, boter en eieren op vrijdagmiddag voor een periode van vijftien jaar.

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Het besluit om de standplaatsvergunning te verlenen is op 25 september 2026 verzonden. Deze vergunning geldt voor de verkoop van kaas, boter en eieren op het plein 't Rond in Woudrichem. De standplaats mag iedere vrijdagmiddag worden ingenomen en blijft vijftien jaar geldig.

Belanghebbenden kunnen het besluit inzien via de website van de gemeente Altena. Ook is het mogelijk om schriftelijk een informatieverzoek in te dienen bij de gemeente. De vergunning kan gedurende zes weken na de verzenddatum worden bekeken.