Geldrop-Mierlo ontvangt certificaat Dementievriendelijke gemeente

Geldrop-Mierlo heeft het certificaat Dementievriendelijke gemeente ontvangen. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Weeffabriek. De gemeente werkt samen met inwoners en organisaties om mensen met dementie meer mogelijkheden te geven. Teun Toebes, schrijver en zorgvernieuwer, was speciale gast.

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De officiële uitreiking van het certificaat vond plaats op woensdag 28 oktober om 19.30 uur in De Weeffabriek in Geldrop. De erkenning komt van Alzheimer Nederland en is een mijlpaal voor de gemeente. Geldrop-Mierlo zet zich in voor een samenleving waarin mensen met dementie zo lang mogelijk actief kunnen blijven.

Wethouder Mathil Sanders benadrukte het belang van herkenning en begrip. Volgens haar is het essentieel om te kijken naar wat mensen met dementie nog wél kunnen. De gemeente biedt programma’s voor meer mogelijkheden en ondersteuning van mantelzorgers. Dit sluit aan bij het streven om dementie bespreekbaar te maken en mensen te blijven betrekken.

Inspiratie van Teun Toebes

Tijdens de avond was Teun Toebes, bekend als filmmaker en schrijver, aanwezig. Hij sprak over zijn ervaringen in de zorg en zijn visie op leven met dementie. Volgens hem kunnen mensen met dementie veel meer bijdragen dan vaak wordt gedacht. Na zijn presentatie ging hij in gesprek met wethouder Sanders.

Inwoners van Geldrop-Mierlo deelden ook hun ervaringen. Zij vertelden over sporten, zwemmen en zorgen voor iemand met dementie. Dit liet zien hoe belangrijk het is dat mensen met dementie deel blijven uitmaken van het gewone leven. De avond bood ruimte voor vragen en interactie.

Belangrijke stap voor de gemeente

Geldrop-Mierlo is trots op de erkenning als Dementievriendelijke gemeente. De gemeente blijft zich inzetten om het leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. Het certificaat is een bevestiging van deze inspanningen.