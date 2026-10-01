Informatieavond over buurtplatform Hallo Heeze

In Heeze wordt woensdag 21 oktober een informatieavond gehouden over Hallo Heeze, een nieuw online platform waarmee buurtgenoten elkaar kunnen helpen en activiteiten organiseren.

Gevonden voor jou

Hallo Heeze is een digitaal buurtplatform dat inwoners van Heeze de mogelijkheid biedt om op een eenvoudige manier met elkaar in contact te komen. Het platform is bedoeld om burenhulp te stimuleren, gezamenlijke activiteiten te organiseren en informatie over verenigingen en organisaties in de buurt te delen.

De informatieavond vindt plaats in de zaal boven de bibliotheek in ’t Perron. De inloop begint om half acht ’s avonds en de presentatie start om acht uur. Tijdens de avond geven Margriet Latiers en Arnold Overdevest uitleg over het platform. Zij hebben eerder dit jaar ervaring opgedaan met een vergelijkbaar initiatief in Leende, waar inmiddels meer dan 500 inwoners actief zijn op Hoplr, het systeem achter Hallo Heeze.

Ouder Connect in de spotlight

Celina en Kyra zullen tijdens de bijeenkomst vertellen over hun project Ouder Connect. Met dit initiatief willen zij via Hallo Heeze een netwerk opbouwen voor ouders met jonge kinderen. Ook inwoners van Sterksel zijn al gestart met het gebruik van Hoplr.

Geïnteresseerden die meer willen weten over het buurtplatform zijn welkom op de informatieavond. Aanmelden is mogelijk via de website van Hoplr.