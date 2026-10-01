Buitenspeelmiddag in Heeze: gratis plezier voor kinderen

Kinderen kunnen op woensdag 7 oktober van twee tot half vier lekker buiten spelen in het speeltuintje tegenover Atlas 42 in Heeze. De middag wordt begeleid door een jeugdatletiektrainer en is gratis toegankelijk.

Gevonden voor jou

Op woensdag 7 oktober organiseert het netwerk Opgroeikracht een buitenspeelmiddag in Heeze. Kinderen kunnen van twee tot half vier genieten van de speeltuin tegenover Atlas 42. Er is begeleiding van jeugdatletiektrainer Frans Pasman en ouders zijn ook welkom.

De activiteit is gratis, maar bij slecht weer gaat het niet door. Voor updates over de weersomstandigheden kun je de website van de gemeente Heeze-Leende raadplegen.

Elke maand een nieuwe locatie

De buitenspeelmiddag wordt maandelijks in een andere speeltuin in de gemeente georganiseerd. Wie benieuwd is naar toekomstige data en locaties kan kijken op de speciale pagina voor buitenspeelmiddagen.

Het initiatief heeft als doel om kinderen actief buiten te laten spelen en plezier te maken. De speeltuinen in de regio bieden daarvoor een veilige en gezellige omgeving.