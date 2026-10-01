Kunstsmullen brengt kunst en natuur samen in Heeze-Leende

In Heeze-Leende start op 3 oktober de elfde editie van Kunstsmullen. Tot en met 25 oktober kun je dagelijks genieten van kunst, cultuur en natuur tijdens verschillende wandelroutes en activiteiten.

Gevonden voor jou

Het evenement staat dit jaar in het teken van het thema ‘Ruimtelijke Verkenning’. Kunst, natuur en de vier kernen van de gemeente worden hierin met elkaar verbonden. Kunstsmullen biedt vijf gratis wandelroutes die verspreid liggen door Heeze-Leende.

De routes voeren langs plekken zoals Landgoed Kapellerput, Natuurbegraafplaats Schoorsveld, Heezervenne, Kloostervelden in Sterksel, Boschhoven in Leende en de St. Janskapel in Leenderstrijp. Onderweg kom je kunstwerken en bijzondere objecten tegen die in het landschap zijn opgenomen.

Veelzijdig programma

Naast de wandelroutes is er een uitgebreid parallelprogramma. Dit bestaat uit muziek, theater, lezingen, literatuur, exposities en workshops. Gedurende de hele maand zijn er voor jong en oud diverse activiteiten en voorstellingen te beleven.

De elfde editie van Kunstsmullen belooft een maand vol afwisseling en creativiteit. Meer informatie over het programma en de wandelroutes is te vinden op kunstsmullen.nl.