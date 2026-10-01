Maximumsnelheid Geldropseweg gaat omlaag

Op de Geldropseweg buiten de bebouwde kom wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 60 km/uur. Dit gaat binnen twee weken in.

Gevonden voor jou

Binnenkort moeten automobilisten op een deel van de Geldropseweg hun snelheid aanpassen. Op het stuk buiten de bebouwde kom mag je straks niet harder rijden dan 60 kilometer per uur. De nieuwe regeling wordt over twee weken van kracht.

De wijziging is ingevoerd vanwege de smalle weg en de ligging van de fietspaden. Deze liggen dicht langs de rijbaan, waardoor er minder ruimte is tussen automobilisten en fietsers. Met de verlaging van de snelheid wil men zorgen voor meer rust en overzicht op de weg.

Verkeersborden plaatsen

Om weggebruikers te informeren, worden nieuwe verkeersborden langs de weg geplaatst. Automobilisten moeten vanaf dat moment rekening houden met de aangepaste snelheid. Dit geldt alleen voor het gedeelte van de Geldropseweg buiten de bebouwde kom.

De maatregel is bedoeld om de veiligheid voor alle weggebruikers te vergroten. Fietsers krijgen hierdoor meer ruimte en automobilisten hebben meer tijd om te reageren in onverwachte situaties.