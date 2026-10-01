Gemeente Heeze-Leende zoekt nieuwe medewerkers

De gemeente Heeze-Leende heeft verschillende vacatures openstaan. Er wordt onder andere gezocht naar een projectleider wonen, een adviseur ruimtelijke ordening en een senior medewerker burgerzaken.

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De gemeente Heeze-Leende is op zoek naar nieuwe medewerkers voor diverse functies. Momenteel staan er meerdere vacatures open, waaronder die van projectleider wonen en gebiedsontwikkeling, adviseur ruimtelijke ordening en projectleider vitaal landelijk gebied. Ook wordt er gezocht naar een senior medewerker burgerzaken.

De vacatures zijn bedoeld voor mensen met verschillende achtergronden en kwaliteiten. Kandidaten kunnen solliciteren via de website van de gemeente. Op de webpagina zijn alle actuele vacatures te vinden.

De gemeente benadrukt dat geïnteresseerden de vacatures ook kunnen delen met anderen die mogelijk geschikt zijn voor een van de functies. Het doel is om enthousiaste nieuwe collega's te vinden die willen bijdragen aan de ontwikkeling van Heeze-Leende.