Subsidie voor groenere grond in Heeze-Leende

Particuliere grondeigenaren in Heeze-Leende kunnen subsidie aanvragen voor een groenere inrichting van hun grond. De Stimuleringsregeling Landschap 2.0 biedt financiële steun tot 100.000 euro voor landschapselementen, kruidenranden of wandelpaden. De regeling is open tot 30 juni 2027.

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In het buitengebied van Heeze-Leende is er voor particuliere grondeigenaren en beheerders een mogelijkheid om subsidie te ontvangen. De Stimuleringsregeling Landschap 2.0 biedt steun voor het groener maken en aantrekkelijker beheren van percelen. Denk hierbij aan de aanleg van landschapselementen zoals bomen en struiken, waterelementen, kruidenranden of wandelpaden over boerenland.

De subsidie is afhankelijk van de locatie en het landschapstype van het perceel. Via een digitale kaart van de provincie kunnen eigenaren bekijken welke landschapselementen geschikt zijn voor hun grond. Dit maakt het eenvoudiger om een passend plan op te stellen.

Gratis ondersteuning

Eigenaren kunnen bovendien hulp krijgen van een veldcoördinator in de regio. Deze deskundige helpt bij het uitwerken van de mogelijkheden, het maken van een plan en het indienen van de subsidieaanvraag.

Maximale vergoeding

De regeling blijft open tot en met 30 juni 2027, tenzij het beschikbare budget eerder op is. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, mits ze volledig zijn. Het maximale bedrag dat aangevraagd kan worden is 100.000 euro.

Meer informatie over de Stimuleringsregeling Landschap 2.0 en de digitale kaart van de provincie is beschikbaar via de officiële website van de provincie Brabant.