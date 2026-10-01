EK Wielrennen 2028 komt naar Brabant
Vier Brabantse steden zijn in 2028 gastheer van het EK wielrennen op de weg. De tijdritten starten in Bergen op Zoom, de wegwedstrijden eindigen in Breda. Ook Roosendaal en Tilburg doen mee. De organisatoren willen met het kampioenschap niet alleen topsport laten zien, maar Brabanders ook vaker op de fiets krijgen.
De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Roosendaal en Tilburg organiseren het EK samen met de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) en organisator Golazo. Dat melden de provincie en Golazo in een persbericht. Ze willen zo meer mensen op de fiets krijgen en Brabant als wielerprovincie op de kaart zetten.
Honderd jaar KNWU
Het EK is onderdeel van het Dutch Cycling Festival, waarmee de KNWU haar honderdjarig bestaan viert. In dat jubileumjaar staat de fiets centraal, als sport en in het dagelijks leven.
De tijdritten beginnen in Bergen op Zoom en finishen in Roosendaal. De wegwedstrijden starten in Tilburg en eindigen in Breda.
Het EK wielrennen op de weg bestaat sinds 1995. De laatste keer dat er in Nederland om de Europese wegtitels werd gestreden, was in 2023 in Drenthe.
Meer dan sport
De provincie en de andere organisatoren willen het kampioenschap gebruiken om Brabanders van alle leeftijden vaker te laten bewegen en fietsen. Ze zien het EK als een kans om topsport te koppelen aan gezondheid, ontmoeting en talentontwikkeling.
Volgens organisator Golazo is het EK niet alleen bedoeld voor profrenners. Ook junioren en talenten krijgen een podium tijdens het kampioenschap. Daarnaast komen er plannen om mensen met verschillende achtergronden vaker op de fiets te krijgen.
Programma volgt later
De organisatoren gaan binnenkort de plannen verder uitwerken. Ze kijken daarbij niet alleen naar de wedstrijden zelf, maar ook naar wat het evenement voor Brabant kan betekenen.
Later maken ze meer bekend over het programma van het EK wielrennen 2028.