EK Wielrennen 2028 komt naar Brabant

Vier Brabantse steden zijn in 2028 gastheer van het EK wielrennen op de weg. De tijdritten starten in Bergen op Zoom, de wegwedstrijden eindigen in Breda. Ook Roosendaal en Tilburg doen mee. De organisatoren willen met het kampioenschap niet alleen topsport laten zien, maar Brabanders ook vaker op de fiets krijgen.

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Roosendaal en Tilburg organiseren het EK samen met de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) en organisator Golazo. Dat melden de provincie en Golazo in een persbericht. Ze willen zo meer mensen op de fiets krijgen en Brabant als wielerprovincie op de kaart zetten. Honderd jaar KNWU

Het EK is onderdeel van het Dutch Cycling Festival, waarmee de KNWU haar honderdjarig bestaan viert. In dat jubileumjaar staat de fiets centraal, als sport en in het dagelijks leven. De tijdritten beginnen in Bergen op Zoom en finishen in Roosendaal. De wegwedstrijden starten in Tilburg en eindigen in Breda.