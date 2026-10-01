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Tijdelijke woonunit toegestaan in Veldhoven
De gemeente Veldhoven heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de Hoogepat 10.
De vergunningaanvraag, met zaaknummer VHZ2026-01554, is op 29 september naar de aanvrager verzonden. Het besluit betreft het adres Hoogepat 10 in Veldhoven. Met de vergunning mag op deze locatie een tijdelijke woonunit worden geplaatst.
Het besluit en de bijbehorende documenten zijn op aanvraag in te zien. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de afdeling Fysiek Domein van de gemeente Veldhoven.
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