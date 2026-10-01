Bergen op Zoomse productie exec.DEUS geselecteerd voor Gouden Kalf

De installatie exec.DEUS uit Bergen op Zoom is geselecteerd voor de Gouden Kalf-competitie Digitale Cultuur 2026. Dit kunstproject combineert kunstmatige intelligentie met een eeuwenoud ritueel en kreeg landelijke erkenning door het Nederlands Film Festival.

Gevonden voor jou

De productie exec.DEUS is een samenwerking tussen URLAND, Innovation:Lab en Theater De Maagd. Het project ging op 2 april 2026 in première in Theater De Maagd in Bergen op Zoom en onderzoekt de rol die kunstmatige intelligentie mogelijk kan spelen in de samenleving. Het Nederlands Film Festival selecteerde het werk als een van de twaalf kanshebbers voor de Digitale Cultuur-competitie.

AI in een biechthokje

Exec.DEUS biedt een één-op-één ervaring in een biechthokje, waarin bezoekers in gesprek gaan met een AI. Deze kunstmatige intelligentie is ontworpen om te begrijpen wat mensen zoeken in een god. Via thema's als schuld, geloof en zonde probeert de AI een mogelijke toekomstige rol als god te verkennen.

De installatie is Engelstalig en geschikt voor één persoon tegelijk. De intimiteit van het gesprek maakt het persoonlijk en soms ongemakkelijk. Het systeem presenteert zich bewust als een werk in ontwikkeling, waarbij het onderzoekt wat mensen ooit aan een god toevertrouwden.

Van Bergen op Zoom naar Utrecht

Na de première in Bergen op Zoom reisde exec.DEUS langs meerdere festivals en locaties, waaronder Kunsthal Rotterdam en het Nederlands Film Festival in Utrecht. Tijdens dit festival was de installatie te zien in de Storyspace-expositie. Hoewel het werk niet genomineerd is voor het Gouden Kalf, betekent de selectie wel landelijke erkenning.

Het project is een bijzondere prestatie voor Theater De Maagd. Het theater toont hiermee zijn rol als plek voor experiment en innovatie, waarin kunst en technologie elkaar ontmoeten. De samenwerking met makers en technologische experts heeft geleid tot een unieke mix van creativiteit en techniek.

Erkenning voor digitale kunst

De Gouden Kalf-competitie Digitale Cultuur heeft dit jaar twaalf producties geselecteerd. Deze werken laten zien hoe digitale technologie wordt ingezet voor kunst en verhalen. exec.DEUS vertegenwoordigt Bergen op Zoom binnen deze landelijke competitie.