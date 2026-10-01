Dit racetalent doet altijd alles zelf: nu staat er een heel team achter hem



Hij droomt van het allerhoogste niveau en wil ooit uitkomen in de MotoGP. Zover is het nog niet voor Jayant Chote (18), maar de snelheidsduivel uit De Mortel maakt dit weekend wel zijn debuut in het British Superbike Championship. De nieuwe motor waarop hij gaat rijden is wennen. En dat geldt ook voor de ondersteuning die hij in Engeland krijgt van een professioneel team. “Ik doe eigenlijk altijd alles alleen om kosten te besparen.”

Jayant was pas 5 jaar oud toen zijn liefde voor racen begon. Hij ging met zijn vader naar een motorbeurs in Utrecht en zag daar een minibike staan. “Ik vond het eerst te eng, maar toen ik er goed over nadacht vond ik het vet.” Na diverse nationale titels op de minibike ging hij ook in Italië rijden. In 2018 koos hij voor 250cc-races in Spanje, maar inmiddels is hij terug in Italië waar hij rijdt in de Supermotard-klasse. Opvallend genoeg doet hij alles alleen en daarmee valt hij op tussen de vermogende fabrieksteams.

“Vroeger hielp mijn vader me, maar ik heb een best lastige thuissituatie. Ik ga nu alleen met een camperbus naar Italië en doe alles zelf”, zegt Jayant. “Van het onderhoud van de motor, de keuringen tot het verwisselen van de banden, het is best pittig zo’n weekend.” Hij verdient geen geld met de sport, het gaat er alleen maar uit. “Mijn hele leven draait om motorsport. Het is voor mij zo voordelig mogelijk om geen andere mensen in te huren. Niet alleen ben ik met de motor bezig, ook probeer ik anderen te enthousiasmeren om me financieel te helpen. Ik red het met hulp van sponsoren en spaargeld.”

"Prachtige kans in een groot kampioenschap."

Onlangs reed Jayant in Assen een internationale race in de 600cc-klasse en daarna ontstond er een kans. Hij mag deze week in Engeland een wedstrijd rijden in de Junior Sportbike-klasse van het British Superbike Championship (BSB). “Het is zo snel gegaan, binnen 48 uur moest ik van alles regelen. Voor mij is het een prachtige kans in een groot motorsportkampioenschap. Hier zijn veel professionele coureurs ooit hun carrière begonnen. En het mooie is dat er een heel team achter me staat.” In Engeland begint donderdag de vrije training en dat zal even wennen zijn voor hem: “De motor is anders dan ik gewend ben. Ik rijd bewust in de klasse onder de absolute top, vanuit daar hoop ik me naar boven te werken. Het is vooralsnog een eenmalige kans, maar ik hoop met mijn prestaties op te vallen.”

Jayant Chote (foto: Max Mulder).

De race in Engeland is een tussenstap richting zijn absolute droom: rijden in de MotoGP, het allerhoogste niveau. “Ik moet eerlijk zeggen dat het momenteel niet realistisch is gezien mijn financiële situatie. Je moet eerst de kans krijgen bij een team en als je die kans krijgt en je je bewijst, moet je alsnog flink wat geld inleggen. Ik hoop via via mijn weg richting de top op te bouwen. En stel dat dat niet lukt, dan lijkt het me geweldig om in Azië of Amerika te mogen rijden.”