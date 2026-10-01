Diefstal zorgcomplex: verdachte deed zich eerder voor als zorgmedewerker

Een 59-jarige man is woensdagavond aangehouden op verdenking van diefstal bij een woonzorgcomplex in Nuenen. Hij zou het complex op 20 september zijn binnengedrongen.

De man zonder vaste woon- of verblijfplaats zou kort daarvoor ook al hebben geprobeerd het pand binnen te komen. Hij deed zich toen voor als zorgmedewerker, schrijft de politie Geldrop-Nuenen donderdag op Instagram.

Door buurtonderzoek en getuigenverklaringen kwam de politie tot een goed signalement van de man. Agenten herkenden hem woensdag, waarop hij werd aangehouden. Hij zit op dit moment vast voor verhoor.