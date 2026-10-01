Nieuwe telefoonnummers voor Vervoersdienst ’t Opstapje

Sinds 1 oktober heeft Vervoersdienst ’t Opstapje nieuwe telefoonnummers. Voor vragen of het reserveren van een rit kun je voortaan bellen naar twee nieuwe nummers.

Gevonden voor jou

Vervoersdienst ’t Opstapje, gevestigd in Oirschot, is vanaf 1 oktober bereikbaar via andere telefoonnummers. Het gaat om de nummers 06 - 15 34 47 55 en 06 - 29 33 79 80. Deze wijziging is bedoeld om de dienstverlening te blijven verbeteren.

De vervoersdienst vraagt klanten om ritten minimaal één dag van tevoren te reserveren. Dit helpt bij het plannen en zorgt ervoor dat er voldoende capaciteit beschikbaar is. ’t Opstapje biedt vervoer aan voor mensen die minder mobiel zijn en een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Met de nieuwe telefoonnummers hoopt ’t Opstapje de bereikbaarheid te vergroten en het reserveren van ritten nog soepeler te laten verlopen. Voor verdere informatie kun je contact opnemen via een van deze nummers.