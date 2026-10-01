Groenonderhoud gestart in Gilze en Rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft het groenonderhoud voor de herfstperiode gestart. Hagen worden gesnoeid, grasvelden gemaaid en onkruid verwijderd.

Gevonden voor jou

Gilze en Rijen maakt zich op voor het najaar met een uitgebreide onderhoudsronde in de openbare ruimte. De groenaannemer voert de komende maanden diverse werkzaamheden uit om de natuurgebieden, straten en wijken netjes en veilig te houden.

Er wordt gewerkt aan het knippen van hagen en het snoeien van bodembedekkers. Daarnaast worden waterloten, dat zijn snelgroeiende twijgen, verwijderd om bomen gezond te houden. Grasvelden, bermen en wadi's, dat zijn wateropvanggebieden, worden gemaaid. Bij het maaien wordt rekening gehouden met het behouden van biodiversiteit.

Onkruid en graskanten

Naast het maaien steken medewerkers de graskanten af, zodat gras niet in plantvakken of op paden groeit. Onkruid in goten en op verhardingen wordt verwijderd met een speciale onkruidborstelmachine. Dit draagt bij aan een nette uitstraling van de gemeente.

De herfst wordt ook gebruikt om nieuwe planten, zoals bomen, heesters en bloembollen, te plaatsen. Deze krijgen zo een goede start voor de lente. Het onderhoudsprogramma is onderdeel van de jaarlijkse planning van de gemeente.