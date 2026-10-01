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Omstanders redden oudere vrouw uit vijver in Eindhoven

Aangepast
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

Een oudere vrouw is woensdagochtend door twee omstanders uit een vijver aan de Plutostraat in Eindhoven gered. De redders wisten het hoofd van de vrouw nog net boven water te houden.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het is niet duidelijk hoe de vrouw in het water terechtkwam. Haar rollator stond nog op de kant. Met behulp van de ingeschakelde hulpdiensten, waaronder de brandweer, werd de vrouw uit de vijver gehaald. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Een van de redders was aan het hardlopen toen de vrouw viel. De ander woont in de buurt. Omdat de vijver aan een drukke weg in een woonwijk ligt, zagen veel mensen de val en de redding gebeuren.

  • Foto: Persbureau Heitink.
    Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.

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