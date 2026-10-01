Veel studentenkamers Tilburg te duur

Bijna zeventig procent van de onderzochte studentenkamers in Tilburg wordt te duur verhuurd. Dit blijkt uit een onderzoek van radioprogramma Argos. Het Huurteam Tilburg ontving honderden meldingen, terwijl de gemeente sinds kort proactiever controleert.

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Uit het onderzoek van Argos blijkt dat 68 procent van de 72 onderzochte studentenkamers in Tilburg tegen een te hoge huurprijs wordt aangeboden. Gemiddeld vragen verhuurders in de stad 189 euro per maand meer dan wettelijk is toegestaan. Het onderzoek vergeleek in totaal 2.637 advertenties met het maximale huurtarief dat is vastgesteld volgens het puntensysteem.

Sinds begin 2025 hebben gemeenten de mogelijkheid om op te treden tegen overtredingen van de huurregels. Ze kunnen verhuurders bijvoorbeeld waarschuwen of boetes opleggen. Het Huurteam Tilburg, dat door de gemeente wordt ingehuurd, ondersteunt huurders bij geschillen over huurprijzen en voert controles uit.

Meldingen en huurverlagingen

In 2024 en 2025 ontving het Huurteam Tilburg 551 meldingen over te hoge huur. Bij 466 huiscontroles bleek de huur in 323 gevallen verlaagd te moeten worden. Het gemeentelijke meldpunt ontving daarentegen slechts negen meldingen sinds 2025. Dit verschil is opvallend en heeft geleid tot vragen over de samenwerking tussen de gemeente en het Huurteam.

De gemeenteraad vroeg vorig jaar om een onderzoek naar de toekomst van het Huurteam. Daarbij moet extra aandacht komen voor kwetsbare groepen zoals internationale studenten en arbeidsmigranten.

Meer controles door gemeente

Op basis van het Argos-onderzoek stelde D66 Tilburg vragen aan het gemeentebestuur. Er werd gevraagd of de gemeente actiever kan handhaven, zoals dat gebeurt in steden als Rotterdam en Den Haag. Het college gaf aan dat er inmiddels al proactief gecontroleerd wordt. Verhuurders die bij de gemeente bekend zijn worden extra in de gaten gehouden, en er worden steekproeven gedaan bij andere panden. Voorlopig is er geen uitbreiding van de handhavingscapaciteit nodig, aldus de gemeente.