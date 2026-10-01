Opvanglocaties Krabbebossen in Rijsbergen verlengd met een jaar

De opvanglocaties op De Krabbebossen in Rijsbergen zijn met een jaar verlengd. Het gaat om opvang voor Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. Het besluit is genomen door het college van B&W. De verlenging loopt van 2 februari 2027 tot 2 februari 2028.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de opvanglocaties op De Krabbebossen in Rijsbergen een jaar langer open te houden. Het betreft een opvang voor vijftig Oekraïense vluchtelingen en een COA-locatie voor 140 asielzoekers en vijftig alleenstaande minderjarige asielzoekers.

De opvanglocaties zijn sinds 2024 in gebruik en waren oorspronkelijk bedoeld voor drie jaar. Er was toen al de mogelijkheid afgesproken om deze periode twee keer met een jaar te verlengen. De eigenaar van De Krabbebossen werkt ondertussen aan de herontwikkeling van het terrein.

Positieve samenwerking

Volgens de gemeente verloopt de opvang naar tevredenheid. Er is goed contact tussen alle betrokken partijen, zoals het COA, de politie en omwonenden. Ondanks een eerder incident is de samenwerking verbeterd en zijn de overlegmomenten met omwonenden en veiligheidspartners inmiddels afgebouwd. Dit positieve verloop is een belangrijke reden voor de verlenging.

Bestaande afspraken over toezicht, meldingen van overlast en overleg met omwonenden blijven van kracht. De gemeente, het COA en andere partners blijven zich inzetten voor een veilige en prettige leefomgeving.

Voorwaarden blijven hetzelfde

De voorwaarden die destijds aan de komst van de opvanglocatie zijn gesteld, blijven onveranderd. Zo gaat het om een regionale opvangplek voor kansrijke asielzoekers, een maximale capaciteit van 140 asielzoekers en vijftig alleenstaande minderjarige asielzoekers. Daarnaast is afgesproken dat het onderwijs in Rijsbergen niet onder druk mag komen te staan.

De verlenging geldt van 2 februari 2027 tot 2 februari 2028. Ondertussen start de gemeente met het zoeken naar een nieuwe locatie voor asielopvang, zoals eerder afgesproken met omwonenden.